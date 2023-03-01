Will King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Will King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Will King {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Will King Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Will King'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Will King Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Will King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Chippenham
Will King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Will King şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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