Will Moses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Moses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Moses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Will Moses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Will Moses 12 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Will Moses Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Will Moses'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Will Moses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Will Moses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dover Athletic
Will Moses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Will Moses şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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