Will Patching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Patching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Will Patching kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Will Patching ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Will Patching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Patching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Will Patching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Patching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Patching adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Patching Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Patching 18 Ekim 1998 tarihinde Stockport şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Luke Patching şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Patching Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Will Patching, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Will Patching'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Will Patching Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Patching isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Will Patching Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Patching futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Man City U18

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

1 Temmuz 2018 yılında Notts County

14 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2019 yılında Dundalk FC

22 Şubat 2021 yılında Derry City

30 Haziran 2021 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Will Patching kimdir

Will Patching Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Patching şuan Derry City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Will Patching Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U18 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Will Patching nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Fabien Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabien Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Browning Lagerfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Browning Lagerfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Browning Lagerfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Browning Lagerfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emanuel Sakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Sakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emanuel Sakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Sakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gary Boylan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Boylan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gary Boylan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Boylan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi