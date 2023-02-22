Will Patching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Patching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Patching adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Patching Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Patching 18 Ekim 1998 tarihinde Stockport şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Luke Patching şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Patching Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Will Patching, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Will Patching'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Will Patching Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Patching isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Patching Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Patching futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Man City U18

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

1 Temmuz 2018 yılında Notts County

14 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2019 yılında Dundalk FC

22 Şubat 2021 yılında Derry City

30 Haziran 2021 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Will Patching Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Patching şuan Derry City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Will Patching Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U18 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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