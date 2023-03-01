Will Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Richards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Richards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Richards 18 Aralık 1991 tarihinde Knighton şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da William Stanley Richards şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Richards Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Will Richards'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Will Richards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Richards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Will Richards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Richards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Telford Utd

15 Ağustos 2011 yılında Solihull Moors

1 Temmuz 2012 yılında Redditch Utd.

1 Temmuz 2013 yılında Stourbridge

1 Temmuz 2015 yılında Redditch Utd.

23 Temmuz 2016 yılında Chippenham

20 Aralık 2019 yılında Grange Thistle

3 Ağustos 2021 yılında Chippenham

Will Richards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Richards şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.