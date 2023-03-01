Will Sutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Sutton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Will Sutton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Will Sutton 30 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Will Sutton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 10 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Will Sutton'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Will Sutton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Will Sutton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Kasım 2020 yılında Oldham Athletic
13 Ağustos 2021 yılında Witton Albion
18 Aralık 2021 yılında Oldham Athletic
21 Aralık 2021 yılında Farsley
21 Ocak 2022 yılında Oldham Athletic
Will Sutton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Will Sutton şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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