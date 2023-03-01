Will Tizzard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Tizzard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Tizzard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Will Tizzard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Will Tizzard 5 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William James Tizzard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Will Tizzard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KWM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Will Tizzard'nin Chippenham Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Will Tizzard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Will Tizzard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Southampton U18
1 Temmuz 2021 yılında Southampton B
31 Ağustos 2022 yılında Chippenham
1 Ocak 2023 yılında Southampton B
12 Ocak 2023 yılında Chippenham
31 Mayıs 2023 yılında Southampton B
Will Tizzard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Will Tizzard şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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