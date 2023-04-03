William Benard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Benard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? William Benard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? William Benard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.