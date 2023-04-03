William Benard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Benard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Benard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
William Benard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
William Benard 27 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
William Benard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. William Benard'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
William Benard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
William Benard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Stade Reims B
William Benard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
William Benard şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AS Vitré (-2020), Stade Reims (2020-2021)
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