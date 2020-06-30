William D'Avila'dan transfer söylentileri!

Süper Lig'de transfer sezonu yaklaşırken dedikodular da kendini göstermeye başladı. FIFA menajeri D'Avila, katıldığı bir programda transfer döneminde çok konuşulacak söylentilere açıklık getirdi.

ONYEKURU GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru taraftarın sevgilisi konumunda. Onyekuru'nun geleceği hakkında konuşan D'Avila, "Henry Onyekuru, Galatasaray'da kalmak istiyor. Bu durum daha netleşmedi, sezon sonunda konuşulacak." dedi

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YİNE TREZEGUET

Geçtiğimiz sezonun transfer döneminde de Galatasaray için sıkça konuşulan Trezeguet, bu sezon yine transfer dedikodularının baş aktörü konumunda. Aston Villa'nın küme düşmesi halinde Türkiye'ye dönebileceğini belirten William D'Avila, "Trezeguet için Galatasaray'la görüşmüyorum. Şu anda böyle bir şey yok. Aston Villa'nın sezon sonundaki durumu burada belirleyici olacak. Aston Villa küme düşerse burada bir kiralık opsiyonu oluşabilir. Galatasaray önemli bir seçenek. Koşullar oluşursa bunu değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCUSU GİULİANO GALATASARAY'A GELEBİLİR

2017-18 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Giualiano şu anda Al Nassr takımında ter döküyor. Galatasaray'ın on numarası Belhanda'nın Al Nassr'a transfer olması halinde Giuliano içinde Galatasaray kapıları açılabilir. Konu hakkında konuşan D'Avila, "Al Nasr, Belhanda'nın transferiyle ilgileniyor. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Şu anda net bir şekilde orayla anlaştık diyemem. Onlar üst düzey kulüpler. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano oradan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir.Giuliano ayrılırsa Belhanda oraya gidebilir. Bu yeni bir gelişme. Giuliano yeniden Türkiye'ye dönebilir" dedi.