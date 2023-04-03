William Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? William Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? William Rashidi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.