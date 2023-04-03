William Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Rashidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
William Rashidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
William Rashidi 4 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. İsveç,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
William Rashidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Rashidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. William Rashidi'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
William Rashidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
William Rashidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
William Rashidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
William Rashidi şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AIK Solna (-2022), Borussia Dortmund (2022-)
William Rashidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsveç U16 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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