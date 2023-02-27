William Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Rocha 29 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da William Kevin Rocha Josefa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Rocha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini voice professional yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. William Rocha'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hamm Ben. U19

30 Haziran 2015 yılında Red Star Merl

1 Temmuz 2015 yılında Avenir Beggen

30 Haziran 2017 yılında Red Star Merl

1 Temmuz 2017 yılında FC Wiltz 71

30 Haziran 2018 yılında Red Star Merl

1 Temmuz 2018 yılında Muhlenbach

30 Haziran 2019 yılında Red Star Merl

1 Temmuz 2019 yılında Muhlenbach

1 Temmuz 2020 yılında US Mondorf

William Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Rocha şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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