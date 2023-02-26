Willian Cevallos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Cevallos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Cevallos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willian Cevallos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Willian Cevallos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Cevallos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Cevallos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Cevallos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Cevallos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Cevallos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Cevallos 15 Mayıs 1990 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Willian Daniel Cevallos Caicedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Cevallos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Willian Cevallos'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Willian Cevallos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willian Cevallos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Willian Cevallos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Cevallos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2009 yılında CD Macará U20

27 Nisan 2010 yılında Cumanda

22 Şubat 2011 yılında U.T. Cotopaxi

10 Temmuz 2012 yılında Técnico U.

29 Ocak 2016 yılında CD River Plate

1 Mart 2017 yılında LDU de Loja

25 Şubat 2018 yılında CD Olmedo

4 Ocak 2021 yılında Uni. Católica

Willian Cevallos kimdir

Willian Cevallos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Cevallos şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Caribe Junior (-06/2006), Selección de Sucumbíos (06/2006-12/2006), CD Caribe Junior (01/2007-03/2007), Selección de Sucumbíos (03/2007-12/2007), CD Caribe Junior (01/2008-02/2009)

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Willian Cevallos nereli

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