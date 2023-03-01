Willie Clemons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willie Clemons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willie Clemons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willie Clemons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willie Clemons 24 Eylül 1994 tarihinde Paget şehrinde doğmuştur. Bermuda uyrukludur.Gerçek adı da Willie Minkah Ajani Clemons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willie Clemons Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SRV Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Willie Clemons'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Willie Clemons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willie Clemons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willie Clemons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willie Clemons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2018 yılında Bodens BK

2 Ocak 2020 yılında Dalkurd

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2021 yılında Stowmarket

3 Ağustos 2022 yılında Braintree

Willie Clemons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willie Clemons şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Willie Clemons Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bermuda takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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