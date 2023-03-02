Willy Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willy Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willy Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willy Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willy Ledesma 23 Ocak 1989 tarihinde Torremejía şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alfonso Ledesma Galán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willy Ledesma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Willy Ledesma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Willy Ledesma'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Willy Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willy Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willy Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willy Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2008 yılında Rayo B

1 Ocak 2009 yılında Betis C

1 Temmuz 2011 yılında Villanovense

1 Temmuz 2013 yılında Arroyo CP

18 Temmuz 2014 yılında Extremadura

23 Ocak 2020 yılında Córdoba CF

Willy Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willy Ledesma şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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