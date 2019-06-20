Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Wilma Elles kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Kiminle evli? Detaylar haberimizde..

WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles (d. 18 Ekim 1986, Köln), Alman oyuncu. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından beri okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk , musik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü , "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı.

Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013 de EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015 de Altin Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir.

Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslâm Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.

Türkiye'nin, 'Öyle Bir Geçer Zamanki' dizisindeki 'Caroline' rolüyle tanıdığı Wilma Elles Türk vatandaşı oldu.Alman oyuncu Türk vatandaşlığına kabul edilir edilmez aldığı yeni kimliğini Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Wilma Elles 2013-2014 yılında TRT1 de Gurbette Aşk dizisinde başrol karaktere Helga oynamiştir ve 2015 yılında Filinta Anita ajan roluyle ekrana gelmiştir. 2016 dan itibaren ATV kanalinda Yeter dizisinde başrol karakterlerinden İdil oynuyor.

Filmografi

Yeter (2015) İdil

Senden Bana Kalan (2015) Emma

Emicem Hospital (2015)

Filinta 2015 Anita Von Wilhelm

Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)

Kızıl Elma 2014 Tetikçi Elsa

Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013

Kahireli Palas 2013

Laz Vampir Tirakula 2012

Çanakkale Ruhu 2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline[3]

Ihr mich auch, 2010, Tina Schulz

Spurlos verschwunden,2010, Sat1

Fahr zur Hölle Gott, 2010, Lilly

Das dicke Ding,2010, Sony Pictures

Stumme Schreie,2010, Signe Lanz

Türk Usulü, 2008, Maria

WİLMA ELLES KİMİNLE EVLİ?

Hatırlanacağı üzere geçen yıl başında Nevşehirli Genç İşadamı Kerem Göğüş, ünlü oyuncu Wilma Elles’e Kapadokya’da evlilik teklifi etmişti.

"KEREM İÇİN MÜSLÜMAN OLDUM" "

Kerem için Müslümanlığı seçtim" diyen ünlü oyuncu Wilma Elles, imam nikahı yaptığı eşi ile kısa süre sonra da resmi nikah yapmıştı. Elles, işadamından ''mehir'' talebinde bulunmazken, müslümanlığı seçmiş olmaktan, Türk vatandaşı olmaktan ve Nevşehirli Genç İşadamı Kerem Göğüş'le evli olmaktan dolayı duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

KEREM GÖĞÜŞ KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alan Göğüş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Göğüş 1980 doğumludur ve Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Göğüş ailesin’den Kerem Göğüş Ağır Ceza Hakimi, eski Nevşehir Avanos Belediye Başkanı Muharrem İlleez’in torunudur.

Aslen Kapadokya bölgesi’nden Nevşehir’lidir.

2014 yılında Alman asıllı oyuncu Wilma Elles ile İmam nikahı kıyarak evlendikleri açıklanmıştır. Wilma Elles’in ise evliliğin ardından müslüman olduğu medyada sıkça gündeme gelmiştir.