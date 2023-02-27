Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson 9 Temmuz 1994 tarihinde Gondomar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Wilson Filipe Menezes Viana Conceição şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CWJ Genu Prima yapmaktadır. Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Wilson'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Leixões Sub-17

1 Temmuz 2010 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2011 yılında Boavista U19

1 Temmuz 2012 yılında Salgueiros U19

1 Temmuz 2013 yılında Varzim SC B

1 Temmuz 2014 yılında Valonguense

1 Ocak 2015 yılında Esposende

1 Temmuz 2015 yılında Vianense

1 Ocak 2016 yılında Bustelo

1 Temmuz 2016 yılında Gondomar SC B

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Alfenense

1 Temmuz 2019 yılında Milheirós

1 Temmuz 2020 yılında Gafanha

22 Şubat 2021 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2022 yılında Etar

1 Temmuz 2022 yılında UE Santa Coloma

12 Şubat 2023 yılında Banga

Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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