Wimbledon'da finalde Djokovic ile Federer karşılaşacak!
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Roger Federer, Rafel Nadal'ı setlerde 3-1 yendi ve finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.
Roger Federer, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafel Nadal'ı setlerde 3-1 yendi. Federer finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.
DJOKOVİC İLE FİNALDE KARŞILAŞACAK
İsviçreli raket Federer, Sırp Djokovic karşısında 12'nci Wimbledon finalini oynamak üzere korta çıkacak.
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Etiketler : turnuva, tenis, Roger Federer, Wimbledon
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