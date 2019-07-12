Wimbledon'da finalde Djokovic ile Federer karşılaşacak! Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Roger Federer, Rafel Nadal'ı setlerde 3-1 yendi ve finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

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Roger Federer, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafel Nadal'ı setlerde 3-1 yendi. Federer finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu. DJOKOVİC İLE FİNALDE KARŞILAŞACAK İsviçreli raket Federer, Sırp Djokovic karşısında 12'nci Wimbledon finalini oynamak üzere korta çıkacak. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : turnuva, tenis, Roger Federer, Wimbledon



