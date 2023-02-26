Winfred Honu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Winfred Honu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Winfred Honu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Winfred Honu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Winfred Honu 28 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Winfred Honu Komla Selorm şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Winfred Honu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Winfred Honu'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Winfred Honu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Winfred Honu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Winfred Honu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Winfred Honu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2022 yılında Legon Cities FC

Winfred Honu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Winfred Honu şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.