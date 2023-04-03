Winners Osawe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Winners Osawe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Winners Osawe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Winners Osawe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.