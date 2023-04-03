Winners Osawe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Winners Osawe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Winners Osawe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Winners Osawe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Winners Osawe 29 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Winners Osawe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Winners Osawe'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Winners Osawe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Winners Osawe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Winners Osawe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Winners Osawe şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Berliner AK 07 (-2019), RasenBallsport Leipzig (2019-)
Winners Osawe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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