Winston Churchill'in ayakkabısı servet değerinde satıldı

1965 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’in ayakkabısı açık arttırma ile satıldı.

10 ile 15 bin sterlin arasında alıcı bulması beklenen ayakkabıya bu fiyatın çok üzerinde bir teklif geldi. Kadife işlemeli ayakkabı bir İngiliz koleksiyoncusu tarafından 40 bin sterlin 40 cent (420 bin TL) ödenerek satın alındı.

Ayakkabılara talip olan İngiliz koleksiyoncusunun adı açıklanmadı.

BARDAĞI 18 BİN STERLİNE SATILDI

Beklentilerin üstünde bir fiyata satılan ayakkabının ardından Churchill'e ait bardak da tahmin edilen fiyatın üstüne satıldı. 7 ila 21 bin sterline satılması beklenen bardak 18 bin 300 sterline alıcı buldu.

Açık artırmanın yapıldığı West Sussex’teki Bellmans Müzayede Evi’nden Julian Dineen, “Çok heyecanlı bir müzayede oldu. Sir Winston Churchill hala dünyanın her yerinde saygı görüyor ve tüm dünyada hem medyanın hem de alıcıların ilgisini çekiyor.” diye konuştu.

ÖNCEKİ SAHİBİ 1998 YILINDA ALMIŞTI

O dönemde özel eşyaların kendisinden başkasına gitmesine çok üzüleceğini söyleyen malların eski sahibi onları 1998'de almıştı.