Wisdom Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wisdom Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wisdom Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wisdom Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wisdom Fernando 28 Şubat 2002 tarihinde Anua şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wisdom Fernando Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Wisdom Fernando, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Wisdom Fernando'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wisdom Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wisdom Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Akwa United
Wisdom Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wisdom Fernando şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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