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  3. Wordle günün kelimesi ne 18 Şubat 2022 Cuma? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 18 Şubat 2022 Cuma? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Sosyal medyada çokça konuşulan web tabanlı kelime oyunu Wordle'ın 18 Şubat 2022 Cuma günündeki kelimesi araştırılıyor. Peki Wordle günün kelimesi ne 18 Şubat 2022 Cuma? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 18 Şubat 2022 Cuma? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Kelime oyunları arasında bir anda adından söz ettiren popüler web tabanlı oyun Wordle ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Oyunu oynayanlardan 5 harfli bir kelimeyi bilmeleri istenirken doğru tahmini yapabilmeleri için 6 deneme hakkı veriliyor. Oyuncu yaptığı tahminleri yazdıktan sonra enter'a tıklıyor ve kelimedeki harflerden doğru olanlar yeşil renge dönüyor. Yanlış olanlar sarı, gri ise hiçbir harfin bulunmadığını gösteriyor. Cevabın ne olduğunu bulmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. 

Wordle günün kelimesi ne 18 Şubat 2022 Cuma? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

WORDLE GÜNÜN KELİMESİ NE 18 ŞUBAT 2022 CUMA? WORDLE BUGÜNKÜ TÜRKÇE KELİME CEVABI NEDİR?

Web tabanlı kelime oyunu Wordle'ın 18 Şubat 2022 günündeki kelimesi beli oldu. Doğru cevap Mebus kelimesidir.

 Mebus, milletvekili, parlamenter, salgut veya mebus, bir parlamentoda oy verenleri temsil eden kişidir.

17 Şubat Wordle günün kelimesi: FUNDA

16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER

15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR

14 Şubat Wordle günün kelimesi: HOROZ

13 Şubat Wordle günün kelimesi: HINDU

12 Şubat Wordle günün kelimesi: FERAH

11 Şubat Wordle günün kelimesi: KÜFÜR

10 Şubat Wordle günün kelimesi: EVRAK

9 Şubat Wordle günün kelimesi: SAFRA

Wordle günün kelimesi ne 18 Şubat 2022 Cuma? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

WORDLE OYUNU NASIL OYNANIR?

WORDLE'i oyununda 5 harfli aranan cevabı bulmak için tahminler yapılır.  Oyunu oynayanlardan 5 harfli bir kelimeyi bilmeleri istenirken doğru tahmini yapabilmeleri için 6 deneme hakkı veriliyor. Oyuncu yaptığı tahminleri yazdıktan sonra enter'a tıklıyor ve kelimedeki harflerden doğru olanlar yeşil renge dönüyor. Yanlış olanlar sarı, gri ise hiçbir harfin bulunmadığını gösteriyor. Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişecektir.

Wordle oynamak için tıklayınız.

Wordle günün kelimesi ne 18 Şubat 2022 Cuma? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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