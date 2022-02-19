Anadolu Efes 96–71 Darüşşafaka | Maç sonucuİnşaat Bekçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKonyaspor – Kasımpaşa maç özeti 4-4 izleÇaykur Rizespor 0–2 Medipol Başakşehir | Maç sonucu, özetiLevazımat ne demek, TDK'ya göre Levazımat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çankırı'da can pazarı! Cenazeyi ve yakınlarını taşıyan otobüs şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandıTV8 Kırmızı Oda 61. bölüm final full, tek parça izle | Kırmızı Oda final izle YoutubeShow TV Aziz 14. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeWordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?Star TV Kaderimin Oyunu 9. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle Youtube
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Sosyal medyada çokça konuşulan web tabanlı kelime oyunu Wordle'ın 19 Şubat 2022 Cumartesi günündeki kelimesi araştırılıyor. Peki Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Kelime oyunları arasında bir anda adından söz ettiren popüler web tabanlı oyun Wordle ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Oyunu oynayanlardan 5 harfli bir kelimeyi bilmeleri istenirken doğru tahmini yapabilmeleri için 6 deneme hakkı veriliyor. Oyuncu yaptığı tahminleri yazdıktan sonra enter'a tıklıyor ve kelimedeki harflerden doğru olanlar yeşil renge dönüyor. Yanlış olanlar sarı, gri ise hiçbir harfin bulunmadığını gösteriyor. Cevabın ne olduğunu bulmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. Peki Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

WORDLE GÜNÜN KELİMESİ NE 19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ? WORDLE BUGÜNKÜ TÜRKÇE KELİME CEVABI NEDİR?

Web tabanlı kelime oyunu Wordle'ın 19 Şubat 2022 günündeki kelimesi beli oldu. Doğru cevap HATİP  kelimesidir.

 Hatip, topluluk karşısında söz söyleyen, güzel ve rahat konuşan kimse, konuşmacıdır. 

19 Şubat Wordle günün kelimesi: HATİP 

18 Şubat Wordle günün kelimesi: MEBUS

17 Şubat Wordle günün kelimesi: FUNDA

16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER

15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR

14 Şubat Wordle günün kelimesi: HOROZ

13 Şubat Wordle günün kelimesi: HINDU

12 Şubat Wordle günün kelimesi: FERAH

11 Şubat Wordle günün kelimesi: KÜFÜR

10 Şubat Wordle günün kelimesi: EVRAK

9 Şubat Wordle günün kelimesi: SAFRA

Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

WORDLE OYUNU NASIL OYNANIR?

WORDLE'i oyununda 5 harfli aranan cevabı bulmak için tahminler yapılır.  Oyunu oynayanlardan 5 harfli bir kelimeyi bilmeleri istenirken doğru tahmini yapabilmeleri için 6 deneme hakkı veriliyor. Oyuncu yaptığı tahminleri yazdıktan sonra enter'a tıklıyor ve kelimedeki harflerden doğru olanlar yeşil renge dönüyor. Yanlış olanlar sarı, gri ise hiçbir harfin bulunmadığını gösteriyor. Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişecektir.

Wordle oynamak için tıklayınız.

Wordle günün kelimesi ne 19 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT