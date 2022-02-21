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  3. Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Pazartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Pazartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Sevilen kelime oyunu Wordle'ın 21 Şubat 2022 Pazartesi günündeki cevabını bilmek isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Pazartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Pazartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Kelime oyunları arasında bir anda popüler bir hal alan ve herkesin ilgiyle oynadığı Wordle'da oyunculardan 5 harfli bir kelimeyi bilmeleri istenirken doğru tahmini yapabilmeleri için 6 deneme hakkı veriliyor. Oyuncu yaptığı tahminleri yazdıktan sonra enter'a tıklıyor ve kelimedeki harflerden doğru olanlar yeşil renge dönüyor. Yanlış olanlar sarı, gri ise hiçbir harfin bulunmadığını gösteriyor. Cevabın ne olduğunu bulmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. Peki Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Cumartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Pazartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

WORDLE GÜNÜN KELİMESİ NE 21 Şubat 2022 CUMARTESİ? WORDLE BUGÜNKÜ TÜRKÇE KELİME CEVABI NEDİR?

Web tabanlı kelime oyunu Wordle'ın 21 Şubat 2022 günündeki kelimesi beli oldu. Doğru cevap VARİL kelimesidir.

Varil, katı veya sıvı maddelerin nakliyatında kullanılan bir tür kap. Genellikle metalden üretilir. Her yerde geçen bir standart hacim olmadığından, dünyanın neredeyse her yöresi kendi varil ve hacmini belirlemiştir.

21 Şubat Wordle günün kelimesi: VARİL

20 Şubat Wordle günün kelimesi: DAHİL

19 Şubat Wordle günün kelimesi: HATİP 

18 Şubat Wordle günün kelimesi: MEBUS

17 Şubat Wordle günün kelimesi: FUNDA

16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER

15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR

14 Şubat Wordle günün kelimesi: HOROZ

13 Şubat Wordle günün kelimesi: HINDU

12 Şubat Wordle günün kelimesi: FERAH

11 Şubat Wordle günün kelimesi: KÜFÜR

10 Şubat Wordle günün kelimesi: EVRAK

9 Şubat Wordle günün kelimesi: SAFRA

Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Pazartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

WORDLE OYUNU NASIL OYNANIR?

WORDLE'i oyununda 5 harfli aranan cevabı bulmak için tahminler yapılır.  Oyunu oynayanlardan 5 harfli bir kelimeyi bilmeleri istenirken doğru tahmini yapabilmeleri için 6 deneme hakkı veriliyor. Oyuncu yaptığı tahminleri yazdıktan sonra enter'a tıklıyor ve kelimedeki harflerden doğru olanlar yeşil renge dönüyor. Yanlış olanlar sarı, gri ise hiçbir harfin bulunmadığını gösteriyor. Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişecektir.

Wordle oynamak için tıklayınız.

Wordle günün kelimesi ne 21 Şubat 2022 Pazartesi? Wordle bugünkü Türkçe kelime cevabı nedir?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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