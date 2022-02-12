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Wordle nedir? Nasıl oynanır?

Wordle nedir? Nasıl oynanır? sorusu son günlerde git gide popüler bir hal alan Wordle için oyun severlerin radarına girdi. Haberimizden Wordle oyunu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Wordle nedir? Nasıl oynanır?

Wordle nedir? Nasıl oynanır? Sosyal mecralarda sık sık paylaşılan Wordle oyunu ile ilgili bilmek istediğiniz tüm ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Wordle nedir? Nasıl oynanır?

WORDLE NEDİR?

Wordle, yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından geliştirilen ve günde sadece bir kez oynanabilen bir kelime oyunu. Oyunun amacı, rastgele beş harfli bir kelimeyi tahmin etmektir. Ancak kelime her gün değişiyor ve onu tahmin etmek için yalnızca altı deneme hakkı bulunuyor. Kelimenin herkes için aynı olması ise rekabeti arttırıyor.

Wordle nedir? Nasıl oynanır?​​​​​​​

WORDLE NASIL OYNANIR?

Wordle'ın web sitesine giderek Wordle'ı oynayabilirsiniz. Son zamanlarda Wordle'ın çeşitli klonları App Store ve Google Play Store'da görünseler de oyunun resmi bir uygulaması bulunmuyor. Sadece web tarayıcısı üzerinden oynanabiliyor. Ayrıca, oyunun Türkçe ​​​​​​​kelimelerle oynayabileceğiniz bir sürümü de Google'da aradığınızda karşınıza çıkıyor.

Wordle nedir? Nasıl oynanır?​​​​​​​

Gül Erdoğan
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