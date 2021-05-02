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Wuhan'da normalleşme! Salgının izleri siliniyor: Kent ışıl ışıl

Adını tüm dünyaya koronavirüsle duyuran Wuhan kenti bu kez görkemli ışık gösterisiyle gündeme geldi. Düzenlenecek resmi tatil öncesinde kentin önemli noktalarında ışıklandırmalar yapıldı. Özel tekniklerin kullanıldığı ışık gösteri ile kentte pandeminin olumsuz etkileri silinmeye çalışıldı.

Wuhan'da normalleşme! Salgının izleri siliniyor: Kent ışıl ışıl

Koronavirüsün çıkış noktası olan  Wuhan pandeminin etkilerini silmeye başladı. Virüsün tüm dünyaya yayıldığı adreste hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Koronavirüsün çıkış noktası olarak gösterilen Çin tüm dünyanın tepkisine neden olmuştu. Pandemide diğer ülkeler gibi zorlu bir süreçten geçen ülkenin Wuhan kenti yaşanan olumsuz sürecin etkilerinden arınmaya başladı. 

 

IŞIK GÖSTERİSİ İÇİN ÖZEL TEKNİKLER KULLANILDI

Uzun zamandır koronavirüsle dünyanın gündeminde olan Wuhan bu kez ışık gösterisiyle gündeme geldi. Etkileyici ışık gösterisine ev sahipliği yapan kentte görkemli gösteri için farklı aydınlatma ve ışık teknikleri kullanıldı. Salgının olumsuz etkilerinin silinmek istediği Wuhan'da, Işık gösterisi için özel hazırlıklar yapıldı. Kentte 5 gün sürecek resmi tatil ışık gösterisiyle başladı. Özel tekniklerle aydınlatılan kentin önemli merkezleri tüm dünyada ilgi odağı oldu. 

WUHAN RENGARENK OLDU

Gösteri kapsamında Yangtze nehri üzerindeki köprüler de aydınlatma malzemeleriyle süslendi. Ayrıca kentin iki yakasında gökdelenler de aydınlatıldı. Dünyaya pandemi ile adını duyuran kent, düzenlenen ışık gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti.  76 gün tam karantinada kalan şehirde hayat uzun süredir normale dönmüş durumda.

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