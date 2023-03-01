Xander Mcburnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xander Mcburnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xander Mcburnie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Xander Mcburnie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Xander Mcburnie 6 Kasım 1997 tarihinde Leeds şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alexander McBurnie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Xander Mcburnie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xander Mcburnie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Xander Mcburnie'nin Weymouth FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Xander Mcburnie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/xander_mcburnie
http://www.instagram.com/xand_97/
Xander Mcburnie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Xander Mcburnie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ocak 2020 yılında Barnet
27 Temmuz 2021 yılında Weymouth FC
Xander Mcburnie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Xander Mcburnie şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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