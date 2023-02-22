Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavier 6 Temmuz 1992 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da António Manuel Pereira Xavier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavier Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xavier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xavier'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Xavier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xavier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xavier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2007 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2009 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2011 yılında Tourizense

1 Temmuz 2012 yılında Braga B

1 Temmuz 2013 yılında Feirense

31 Ocak 2014 yılında Braga B

1 Şubat 2014 yılında Leixões

30 Haziran 2014 yılında Braga B

2 Temmuz 2014 yılında Marítimo B

1 Aralık 2014 yılında Marítimo

6 Temmuz 2017 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2018 yılında Tondela

30 Temmuz 2020 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2021 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2022 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2023 yılında Panathinaikos

Xavier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavier şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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