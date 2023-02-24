Xavier Mercier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Mercier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier Mercier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavier Mercier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavier Mercier 25 Temmuz 1989 tarihinde Alès şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavier Mercier Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xavier Mercier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Xavier Mercier'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xavier Mercier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/xavier_mercier/

Xavier Mercier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xavier Mercier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xavier Mercier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavier Mercier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında US Lesquin

1 Temmuz 2010 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2011 yılında Guingamp

1 Ağustos 2012 yılında AS Beauvais

1 Temmuz 2014 yılında US Boulogne

13 Ocak 2016 yılında KV Kortrijk

12 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2022 yılında Ferencváros

Xavier Mercier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavier Mercier şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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