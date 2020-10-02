Xbox Series X ve S için ön siparişler başladı! İşte Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı
Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Microsoft'un oyun konsolu Xbox Series X ve Series S Kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Türkiye'de de ön siparişe açılan konsolların fiyatları belli oldu.
Microsoft'un yeni oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, çıkışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ön sipariş için listelenen konsolların Türkiye fiyatları da ortaya çıktı. 2 Ekim itibarıyla tüm oyunseverler, Xbox konsollarının ön siparişlerini internet siteleri üzerinden verebilecek. Konsollar için tavsiye edilen satış fiyatları ise Xbox Series X için 9 bin 299 TL, Xbox Series S içinse 5 bin 399 TL olarak belirlendi.
Konsolların çıkış tarihi 10 Kasım. Bu tarihten önce oyun konsollarına sahip olmak isteyen kişiler ön sipariş verebilir. Ancak konsol fiyatlarının bu denli pahalı olması, Türkiye'deki alım gücüyle karşılaştırıldığında oyunseverler için oldukça zor bir tercih olacaktır.
XBOX SERIES X'İN ÖZELLİKLERİ
İŞLEMCİ:
CPU: 3,8 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,66 GHz) Özel Zen 2 CPU
GPU: 12 TFLOP, 1,825 GHz Hızında 52 CU Özel RDNA 2 GPU
SOC Yonga Boyutu: 360,45 mm
İşlem: 7 nm Geliştirilmiş
BELLEK VE DEPOLAMA:
Bellek: 320 bit genişliğinde veri yoluyla 16 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 560 GB/sn hızında 10 GB, 336 GB/sn hızında 6 GB.
Dahili Depolama: 1 TB Özel NVME SSD
G/Ç Aktarım Hızı: 2,4 GB/sn (Ham),4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)
Genişletilebilir Depolama: Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).
VİDEO ÖZELLİKLERİ:
Oyun Çözünürlüğü: Gerçek 4K
Yüksek Dinamik Aralık: 8K'ya Kadar HDR
Optik Sürücü: 4K UHD Blu-Ray
Performans Hedefi: 120 FPS'ye Kadar
HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.
SES ÖZELLİKLERİ:
Dolby Digital 5.1
DTS 5.1
Atmos ile Dolby TrueHD
7.1'e Kadar L-PCM
BAĞLANTI NOKTALARI ve BAĞLANTI:
HDMI: 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası
USB: 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası
Kablosuz: 802.11ac çift bant
Ethernet: 802.3 10/100/1000
Aksesuarlar radyosu.:Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo.
TASARIM:
Boyutlar: 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm
Ağırlık: 4,5 kg
XBOX SERIES S'İN ÖZELLİKLERİ
İŞLEMCİ:
CPU: 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU
GPU: 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU
SOC Yonga Boyutu: 197,05 mm2
BELLEK VE DEPOLAMA:
Bellek: 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu
Bellek Bant Genişliği: 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB.
Dahili Depolama: 512 GB Özel NVME SSD
G/Ç Aktarım Hızı: 2,4 GB/sn (Ham),4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)
Genişletilebilir Depolama: Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).
VİDEO ÖZELLİKLERİ:
Oyun Çözünürlüğü: 1440p
Performans Hedefi: 120 FPS'ye Kadar
HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.
SES ÖZELLİKLERİ:
L-PCM, 7.1'e kadar
Dolby Digital 5.1
DTS 5.1
Atmos ile Dolby TrueHD
BAĞLANTI NOKTALARI ve BAĞLANTI:
HDMI: 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası
USB: 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası
Kablosuz: 802.11ac çift bant
Ethernet: 802.3 10/100/1000
Aksesuarlar radyosu: Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo
TASARIM:
Boyutlar: 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm
Ağırlık: 1,9 kg