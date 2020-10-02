Xbox Series X ve S için ön siparişler başladı! İşte Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı

Microsoft'un yeni oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, çıkışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ön sipariş için listelenen konsolların Türkiye fiyatları da ortaya çıktı. 2 Ekim itibarıyla tüm oyunseverler, Xbox konsollarının ön siparişlerini internet siteleri üzerinden verebilecek. Konsollar için tavsiye edilen satış fiyatları ise Xbox Series X için 9 bin 299 TL, Xbox Series S içinse 5 bin 399 TL olarak belirlendi.

Konsolların çıkış tarihi 10 Kasım. Bu tarihten önce oyun konsollarına sahip olmak isteyen kişiler ön sipariş verebilir. Ancak konsol fiyatlarının bu denli pahalı olması, Türkiye'deki alım gücüyle karşılaştırıldığında oyunseverler için oldukça zor bir tercih olacaktır.

XBOX SERIES X'İN ÖZELLİKLERİ

İŞLEMCİ:

CPU: 3,8 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,66 GHz) Özel Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOP, 1,825 GHz Hızında 52 CU Özel RDNA 2 GPU

SOC Yonga Boyutu: 360,45 mm

İşlem: 7 nm Geliştirilmiş

BELLEK VE DEPOLAMA:

Bellek: 320 bit genişliğinde veri yoluyla 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560 GB/sn hızında 10 GB, 336 GB/sn hızında 6 GB.

Dahili Depolama: 1 TB Özel NVME SSD

G/Ç Aktarım Hızı: 2,4 GB/sn (Ham),4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)

Genişletilebilir Depolama: Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).

VİDEO ÖZELLİKLERİ:

Oyun Çözünürlüğü: Gerçek 4K

Yüksek Dinamik Aralık: 8K'ya Kadar HDR

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-Ray

Performans Hedefi: 120 FPS'ye Kadar

HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.

SES ÖZELLİKLERİ:

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Atmos ile Dolby TrueHD

7.1'e Kadar L-PCM

BAĞLANTI NOKTALARI ve BAĞLANTI:

HDMI: 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası

USB: 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası

Kablosuz: 802.11ac çift bant

Ethernet: 802.3 10/100/1000

Aksesuarlar radyosu.:Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo.

TASARIM:

Boyutlar: 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm

Ağırlık: 4,5 kg

XBOX SERIES S'İN ÖZELLİKLERİ

İŞLEMCİ:

CPU: 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU

GPU: 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU

SOC Yonga Boyutu: 197,05 mm2

BELLEK VE DEPOLAMA:

Bellek: 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu

Bellek Bant Genişliği: 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB.

Dahili Depolama: 512 GB Özel NVME SSD

G/Ç Aktarım Hızı: 2,4 GB/sn (Ham),4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)

Genişletilebilir Depolama: Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).

VİDEO ÖZELLİKLERİ:

Oyun Çözünürlüğü: 1440p

Performans Hedefi: 120 FPS'ye Kadar

HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.

SES ÖZELLİKLERİ:

L-PCM, 7.1'e kadar

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Atmos ile Dolby TrueHD

BAĞLANTI NOKTALARI ve BAĞLANTI:

HDMI: 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası

USB: 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası

Kablosuz: 802.11ac çift bant

Ethernet: 802.3 10/100/1000

Aksesuarlar radyosu: Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo

TASARIM:

Boyutlar: 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm

Ağırlık: 1,9 kg