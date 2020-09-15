Amerika menşeili yazılım ve teknoloji firması Microsoft, son yıllarda ürettiği oyun konsolları ile de zirvede bulunuyor. Oyun sektörünün bu yıl en çok merak edilen konsollarından birisi olan Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek. Konsolun, Türkiye fiyatıyla alakalı ortalarda dolaşan birçok dedikodu, sonunda gerçeği buldu.

Ön sipariş fiyatı belli olan Xbox Series X ve Series S konsolları için ön siparişler 22 Eylül tarihinde alınacak.

TÜRKİYE FİYATLARI

Merakla beklenen Xbox'ın yeni konsolları hakkında birçok söylentinin sonucunda fiyatlar belli oldu. Xbox Series S'in Türkiye fiyatı 4599 TL iken Xbox Series X'in Türkiye fiyatı 7499 TL olarak belirlendi.

Konsolların yanında herhangi bir oyun ya da bir üyeliğin olup olmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.