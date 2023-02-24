Xhoeli Macolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhoeli Macolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhoeli Macolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhoeli Macolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhoeli Macolli 23 Temmuz 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Xhoeli Maçolli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhoeli Macolli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LusoGest yapmaktadır. Xhoeli Macolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Xhoeli Macolli'nin FK Bylis ile sözleşmesi 1 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Xhoeli Macolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhoeli Macolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhoeli Macolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhoeli Macolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2020 yılında FK Bylis

Xhoeli Macolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhoeli Macolli şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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