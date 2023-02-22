Xhoi Carkanji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhoi Carkanji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhoi Carkanji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhoi Carkanji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhoi Carkanji 31 Ağustos 1994 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhoi Carkanji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xhoi Carkanji'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Xhoi Carkanji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhoi Carkanji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhoi Carkanji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhoi Carkanji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2020 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2022 yılında Adelaide Olym.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında PAO Rouf

Xhoi Carkanji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhoi Carkanji şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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