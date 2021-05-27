Yaay Anketinde Hile Var ne demek, ne anlama geliyor? Twitter Yaay Anketinde Hile Var neden gündem oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

YAAY ANKETİNDE HİLE VAR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal medya uygulaması twitter'da gündem olan #YaayAnketindeHileVar etiketinin neden trend topic olduğu vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Alınan bilgilere göre TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor2021'de kırmızı ve mavi takım için yapılan bir seçimde kullanılan Yaay uygulamasında bir hilenin olduğu ve seçim sonucunda haksız bir başarının sağlandığına dair iddiaların ardından bu etiketin paylaşıldığı biliniyor.

TWİTTER YAAY ANKETİNDE HİLE VAR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Alınan yorumlara göre bir sehpa tasarlama görevinde Yaay uygulaması ile takımları oylayarak kazanmalarını sağlayan kullanıcıların sayıları ile verilen oy sayıları arasındaki eşitsizlik oylamada bir hilenin olduğuna işaret etti. Bu olayın ardından twitterda #YaayAnketindeHileVar gündem oldu.

Kullanıcılar yapılan hilenin yöntemini de şu şekilde açıkladı;

''Yaay hesabınızı ayarlar kısmından silip aynı numarayla rastgele bir e-posta hesabı açıp tekrardan oy kullanabilirsiniz.''