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Yaay nedir, Yaay kimin? Açılımı ne? Hesap silme nasıl yapılır?

WhatsApp ve Twitter'ın son dönemde kullanıcılar üzerindeki kötüye giden izlenimleri, yerli uygulamaları kullanmaya itiyor. Peki, yerli sosyal medya uygulaması Yaay nedir, kimindir ve hesap silme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yaay nedir, Yaay kimin? Açılımı ne? Hesap silme nasıl yapılır?

Twitter üzerinde bolca konuşulmaya başlayan ve gündem olan yerli sosyal medya uygulaması 'Yaay', kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bolca reklamı yapılan Yaay uygulamasına haberimizde yer verdik ve en çok sorulan soruları cevaplamaya çalıştık. Peki, Yaay nedir, Yaay kimin? Hesap silme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yaay nedir, Yaay kimin? Açılımı ne? Hesap silme nasıl yapılır?

YAAY NEDİR, YAAY KİMİN?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter ile oldukça benzer özellikler taşıyan Yaay, ana sayfasında da Twitter'dan bolca esintiler taşıyor. Oldukça yeni olan bu uygulama, 2 Eylül 2020 tarihinde kullanıma açılmıştır. 

Türk Telekom Grubu şirketlerinden, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanmış ve geliştirilmektedir. İlk sürümü Eylül 2020'de yayınlanan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir. 

Yaay'ı diğer platformlardan ayıran özellik ise rozet sistemi oldu. Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebilmektedir.

Yaay nedir, Yaay kimin? Açılımı ne? Hesap silme nasıl yapılır?

AÇILIMI NE?

Appyap CEO'su Emre Meriç, Yaay platformunun açılımını anlattı. Meriç, "Yaay sosyal medyadaki en önemli motivasyon olan yaymaktan geliyor aslında. İçeriklerin kullanıcılarının fikirlerinin yayılmasından geliyor. Yaay global bir proje farklı dillerde de sevinme anlamına gelen bu kelimeyi biz özellikle hem Türkiye'de hem global anlamda dünya çapında anlamlı olsun diye bu ismi seçtik." dedi.

YAAY HESAP SİLME

İnternet üzerinde Yaay ile ilgili en çok aratılan sorulardan birisi ise 'hesap silme nasıl yapılır?' oldu. 

Mobil Uygulama Yaay Kullanıcıları için:

1) Uygulamayı açınız
2) Sol üstte profil resminize tıklayarak profilinizi açınız
3) Sağ üstteki dişli çark simgesi olan Ayarlar butonuna basınız.
4) Gizlilik Ayarları -> Hesabımı Sil ( Hesabınız Kalıcı olarak silinir)
5) Gizlilik Ayarları -> Hesabımı Askıya Al ( Tekrar kullanmak isteyeceğiniz zamana kadar hesap dondurulur)

Web Tarayıcı Yaay Kullanıcıları için:

1) Sağ üstte Profil resminize tıklayın ve açılan menüden Ayarları Tıklayın
2) Gizlilik Ayarları -> Hesabı Sil ( Hesabınız Kalıcı olarak silinir)
3) Gizlilik Ayarları -> Hesabı Askıya Al ( Tekrar kullanmak isteyeceğiniz zamana kadar hesap dondurulur)

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