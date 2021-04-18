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Yabani hayvanlar objektiflere yansıdı! Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, fotokapana yakalanan yaban hayvanlarının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde geyik, ceylan ve domuz gibi yaban hayvanları yer alıyor.

Yabani hayvanlar objektiflere yansıdı! Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sulak alanlardaki geyik, ceylan ve yaban domuzları yer alıyor. DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, yurt genelinde fotokapana yakalanan yaban hayatı görüntülerini yayınladı. Görüntülerde tilki, geyik, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanların sulak alanlarda banyo yapmaları ve su içmeleri ile birlikte yiyecek aradıkları gözleniyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler büyük ilgi görürken, görüntülerde hayvanların sakinlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yaban hayvanları objektiflere yansıdı! Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

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