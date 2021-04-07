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  3. Yabancı bayraklı gemiye kaçak içki baskını! Piyasa değeri 21 bin TL

Yabancı bayraklı gemiye kaçak içki baskını! Piyasa değeri 21 bin TL

Ekipler kaçakçılıkla mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Bartın Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada piyasa değeri 21 bin lira olan bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Yabancı bayraklı gemiye kaçak içki baskını! Piyasa değeri 21 bin TL

Bartın Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada piyasa değeri 21 bin lira olan bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇEŞİTLİ MARKALARA AİT BANDROLSÜZ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde Bartın Belediye Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide arama yapıldı. Arama ve kontrollerde çeşitli marka ve ibareli toplamda 88 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin piyasa değerinin ise 21 bin 321,61 TL olduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yabancı bayraklı gemiye kaçak içki baskını! Piyasa değeri 21 bin TL

Yabancı bayraklı gemiye kaçak içki baskını! Piyasa değeri 21 bin TL

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