Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir görüntü tepki çekmişti. Eskişehir'de çekildiği belirtilen görüntülerde yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişinin ellerine kılıçla dolaştıkları görülmüştü.
Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İbrahim Çataklı, hakkındaki gerçeği duyurdu.
BAKANLIK SÖZCÜSÜ ÇATAKLI GERÇEĞİ AÇIKLADI
Çataklı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır
Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir
Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz"
Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 23, 2022
Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir
Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz pic.twitter.com/nNTdBoHkQQ