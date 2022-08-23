Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı.. Eskişehir'de 3 yabancı uyruklu kişinin ellerinde kılıçla gezdiğine yönelik görüntüler sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, görüntülerdeki kişilerin bir film şirketinde çalıştığını ellerindeki kılıçların ise tahta olduğunu açıkladı.

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