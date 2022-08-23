Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..

Eskişehir'de 3 yabancı uyruklu kişinin ellerinde kılıçla gezdiğine yönelik görüntüler sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, görüntülerdeki kişilerin bir film şirketinde çalıştığını ellerindeki kılıçların ise tahta olduğunu açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir görüntü tepki çekmişti. Eskişehir'de çekildiği belirtilen görüntülerde yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişinin ellerine kılıçla dolaştıkları görülmüştü.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İbrahim Çataklı, hakkındaki gerçeği duyurdu.

Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..

BAKANLIK SÖZCÜSÜ ÇATAKLI GERÇEĞİ AÇIKLADI

Çataklı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır

Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir

Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz"

Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı.. Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..

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