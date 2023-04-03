Yacine Ghazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Ghazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Ghazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yacine Ghazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yacine Ghazi 11 Nisan 1990 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yacine Ghazi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yacine Ghazi'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yacine Ghazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yacine Ghazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Chamois Niort
1 Temmuz 2012 yılında Bonifacio
1 Temmuz 2014 yılında Poiré-sur-Vie
1 Temmuz 2016 yılında Stade Poitevin
1 Temmuz 2019 yılında ACBB
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG B
Yacine Ghazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yacine Ghazi şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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