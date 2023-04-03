Yacine Slimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Slimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Slimani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yacine Slimani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yacine Slimani 25 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yacine Slimani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Yacine Slimani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına - tarihinde katılmıştır. Yacine Slimani'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yacine Slimani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yacine Slimani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yacine Slimani şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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