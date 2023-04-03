Yacine Slimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Slimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yacine Slimani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yacine Slimani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.