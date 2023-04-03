Yacouba Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacouba Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacouba Barry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacouba Barry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacouba Barry 25 Kasım 2002 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacouba Barry Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yacouba Barry'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacouba Barry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacouba Barry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacouba Barry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacouba Barry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2020 yılında RC Lens B

Yacouba Barry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacouba Barry şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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