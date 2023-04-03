Yad Lochereau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yad Lochereau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yad Lochereau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yad Lochereau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yad Lochereau 6 Şubat 2004 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Yad Lochereau Pho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yad Lochereau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yad Lochereau, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yad Lochereau'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yad Lochereau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yad Lochereau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2022 yılında GOAL FC
1 Temmuz 2022 yılında Lorient B
Yad Lochereau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yad Lochereau şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Ébreuil (2010-2013), FC Riomois (2013-2015), Clermont Foot 63 (2015-2019), FC Lyon (2019), Olympique Lyonnais (2019-2021)
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