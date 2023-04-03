Yad Lochereau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yad Lochereau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yad Lochereau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yad Lochereau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.