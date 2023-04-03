Yaell Samson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaell Samson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaell Samson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yaell Samson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yaell Samson {dogum-tarihi} tarihinde De Meern şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yaell Samson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaell Samson'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yaell Samson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yaell Samson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Yaell Samson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yaell Samson şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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