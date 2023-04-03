Yaell Samson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaell Samson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yaell Samson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaell Samson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.