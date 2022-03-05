Yağış isminin anlamı nedir, Yağış ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yağış isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yağış ismi ne demek, Yağış ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yağış isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yağış İsminin anlamı nedir? TDK Yağış anlamı:

Yağış ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.1. isim Yağma işi.

2. isim Havadaki su buharının yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi, ağış karşıtı.

3. isim Yağan yağmur veya kar miktarı.

4. isim Yağmur.

Yağış İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yağış ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yağış isminin kökeni:

Yağış ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklşık olarak 13 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yağış isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yağış isminin rengi:

Eski Lavanta

Yağış ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yağış isminin Harf Analizi Nedir ?

Yağış ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Yağış isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yağış ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

A : 1

Ğ : 9

I : 11

Ş : 23

= 72 – Yağış İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Yağış isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yağış ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yağış isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7 A: 1 Ğ: 7 I: 9 Ş: 1 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Yağış isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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