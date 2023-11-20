Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Seviye bakın kaça yükseldi

Hafta sonu etkili olan yağmur ve kar yağışı İstanbul barajlarına yaradı. İSKİ son doluluk oranlarını verilerle açıkladı.

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Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Seviye bakın kaça yükseldi

Hafta sonunu yer yer karlı ve yağışlı geçiren İstanbul'da barajlardaki su oranı yükselmeye başladı.

Kurak bir dönem geçiren mega kent İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan yağışlı hava, can suyu oldu.

Hafta sonu hava sıcaklığı hissedilir oranda düşünce dün, bazı bölgelerde kar bazı bölgelerde ise yağmur etkili oldu.

Yağışların etkisiyle barajlardaki su oranı ise hızla yükselmeye başladı.

İSKİ SON DURUMU AÇIKLADI

İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 22,63'e yükseldi. 17 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olurken, hafta sonundaki yağışla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 4,98 arttı.

Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Seviye bakın kaça yükseldi

Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Seviye bakın kaça yükseldi

Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Seviye bakın kaça yükseldi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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