Yağışlar ne zamana kadar devam edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu illerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışlar ne zamana kadar devam edecek?

Bu günlerde özellikle ülkemizin doğu illeri bir günde neredeyse dört mevsimi yaşıyor.

Özellikle bölgenin yüksek kesimlerinde aynı gün hem kar yağışı hem yağmur hem de güneşli bir havaya şahit olmak mümkün. Meteoroloji verilerine göre Erzurum'un da içinde bulunduğu bölgede, yağışlar önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.

Yağışlar ne zamana kadar devam edecek?

2 günlük güneşli havanın ardından 6 Mayıs'tan itibaren bölge yine yağmurun etkisinde kalacak. Hava tahminlere göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu Doğu Anadolu bölgesinde Mayıs ayının ortalarına kadar dört mevsim yaşanmaya devam edecek. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin durumuna bakıldığında ise; Erzurum ve bölgenin 4 ve 5 Mayıs günlerinde yaşayacağı güneşli havanın ardından, hafta sonu hem yağışlı hem de daha düşük sıcaklıkları yaşayamaya devam edecek.

9 MAYIS'TAN İTİBAREN GÜNEŞLİ HAVA

Hava tahminlerine göre; 9 Mayıs'tan itibaren güneşli havanın ve sıcaklıkların kendini iyiden iyiye hissettireceği görülüyor. Erzurum'da önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin de benzeri rakamları hissedeceği ifade edildi.

KAYNAK: İHA

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