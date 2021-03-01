Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Yağız Kaya, sesiyle herkesi mest ederken vatandaşlar tarafından da araştırma konusu oldu. Peki Yağız Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Albümleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

YAĞIZ KAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yağız Kaya, 1976 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi. Kaya, müzik piyasasında daha Türkücü Yağız adı ile tanınmaktadır. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziğine yönelmiştir.

1990 yılında henüz 14 yaşındayken ailesi ile birlikte Sivas'tan İstanbul'a yerleşen Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da tatmıştır. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Kaya, 2002 senesinde hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.

Şu ana kadar çıkardığı toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir.

Bir dönem "Yağız Show" adlı televizyon programını da sunan Yağız Kaya, bu programda her hafta ünlü isimleri konuk etmiştir.

ALBÜMLERİ NELERDİR?

*Ah Gönlüm - 2004

*Yan Deli Gönlüm - 2006

*Ben Seni Çok Sevdim - 2008

*O Kadar / Kan Kırmızı - 2010

*Yüreğin Yansın - 2012

*Ali Ayşe’yi Seviyor - 2013

*Sabrıma Borçluyum - 2015

*Bilsem Ki - 2016