Yağız Mert şırıngalı çikolatan ölmüştü! MEB, öğretmenlere ceza yağdırdı

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin idari soruşturma sonuçlandı.Olay sonrası açığa alınan müdür ve müdür yardımcılarının yöneticilik görevleri üzerlerinden alındı.

Okul müdürü, müdür yardımcıları ve sorumlu olan iki öğretmene bir yıl kademe ilerleme cezası ile aylıktan kesme cezası verildi.Ayrıca hepsinin görev yerleri değiştirildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırıngalı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Talihsiz çocuğun ölümüne neden olan şırıngalı çikolatalar da piyasadan toplatılmıştı