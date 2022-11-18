Yağmasa bir dert, yağarsa bir dert, İzmir’de esnafın yağmur çilesi

Kuraklık nedeniyle ülkemizin bir çok bölgesinde olduğu gibi uzun süre yağmur yağmayan İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldurdu.

YAYINLAMA
Google News
Yağmasa bir dert, yağarsa bir dert, İzmir’de esnafın yağmur çilesi

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu. Esnaf, ellerine aldıkları kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, dün İzmir'e şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en önemli alışveriş noktalarından tarihi Kemeraltı Çarşısı da şiddetli yağıştan nasibini aldı.

98.jpg

UZUN SÜREDEN SONRA YAĞAN ŞİDDETLİ YAĞMUR SELE NEDEN OLDU

Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak sular altında kaldı. Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girdi. Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak dükkanlarına dolan suları boşaltmaya çalıştı.

99.jpg

DÜKKANLARI SU BASTI

Dükkanını su basan esnaflar, "Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. Biraz yağmur yağınca burası suyla doluyor" diye konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir'de şehir içi toplu taşıma kartı kullanımı 1 Aralık’ta başlıyor
Nevşehir'de şehir içi toplu taşıma kartı kullanımı 1 Aralık’ta başlıyor
Tokat'ta bir yaylada silahla öldürülmüş halde bulunan 3 kişinin cenazesi defnedildi
Tokat'ta bir yaylada silahla öldürülmüş halde bulunan 3 kişinin cenazesi defnedildi
Gece ağıldan kaçan koyun sürüsü dron ile aranıyor
Gece ağıldan kaçan koyun sürüsü dron ile aranıyor
Son Haberler
Yağmasa bir dert, yağarsa bir dert, İzmir’de esnafın yağmur çilesi
Yağmasa bir dert, yağarsa bir dert, İzmir’de esnafın yağmur çilesi
Katar'ın alkol satış yasağı hakkında konuşan İbrahim Kalın: "Mantıklı bir karar aldı"
Katar'ın alkol satış yasağı hakkında konuşan İbrahim Kalın: "Mantıklı bir karar aldı"
Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor!
Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor!
Arveles ne için kullanılır, neye iyi gelir? Arvales fiyatı 2022 ne kadar?
Arveles ne için kullanılır, neye iyi gelir? Arvales fiyatı 2022 ne kadar?
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
İranlı şüphelinin midesinden çıkanlar şoke etti!
İranlı şüphelinin midesinden çıkanlar şoke etti!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
18 Kasım 2022 Cuma burç yorumları | Boğa, yaşadıklarını gözden geçir, Terazi, hayatın yön vermek senin elinde!
18 Kasım 2022 Cuma burç yorumları | Boğa, yaşadıklarını gözden geçir, Terazi, hayatın yön vermek senin elinde!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Eskişehir'de yürek burkan olay! Garip vatandaş sokak hayvanlarının yediği yemekten, içtiği sudan içiyor!
Eskişehir'de yürek burkan olay! Garip vatandaş sokak hayvanlarının yediği yemekten, içtiği sudan içiyor!
Aydın’da jandarmanın sit alanlarda denetimi sürüyor
Aydın’da jandarmanın sit alanlarda denetimi sürüyor
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti