Yağmasa bir dert, yağarsa bir dert, İzmir’de esnafın yağmur çilesi

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu. Esnaf, ellerine aldıkları kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, dün İzmir'e şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en önemli alışveriş noktalarından tarihi Kemeraltı Çarşısı da şiddetli yağıştan nasibini aldı.

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UZUN SÜREDEN SONRA YAĞAN ŞİDDETLİ YAĞMUR SELE NEDEN OLDU

Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak sular altında kaldı. Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girdi. Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak dükkanlarına dolan suları boşaltmaya çalıştı.

DÜKKANLARI SU BASTI

Dükkanını su basan esnaflar, "Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. Biraz yağmur yağınca burası suyla doluyor" diye konuştu.