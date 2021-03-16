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Yağmur Aşık'a şok! Hapse girecek

Boşanma davalarının sürdüğü Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Aşık'a, jandarmaya direnmekten ve hakaretten açılan davada hapis cezası verildi.

Yağmur Aşık'a şok! Hapse girecek

Emre Aşık'ı öldürmek için Yağmur Aşık'ın erkek arkadaşı Erdi Sungur ile birlikte cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken daha sonra ikinci kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da farklı bir soruşturma açıldı. Yağmur Aşık'a açılan davalardan biri de Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "Jandarmaya direnmek ve hakaret" davasıydı.

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; Düzce Asliye Ceza Mahkemesi  Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Yağmur Aşık'ı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

ONANIRSA HAPSE GİRECEK

Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gidilmezken ayrıca cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi.

Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Yağmur Aşık, cezanın infazı için hapse girecek. Yağmur Aşık'ın başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozulup infaz edilecek.

Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un ceza aldığı olay, mahkeme kararına göre şöyle gelişti:

Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin Koronavirüs tedbirleri kapsamında önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Erdi Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapıldı.

Bir süre sonra ihbarda belirtildiği gibi  jandarma kontrol noktasına Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın içinde olduğu araç yaklaştı. Sürücü Erdi Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nin üzerine aracı sürdü. Gökhan K. kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Daha sonra Erdi Sungur ve Yağmura Aşık, Cumayeri ilçesi Orta Merkez Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalandı.

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