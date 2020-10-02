Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık cephesinde sular durulmuyor! Aysun Kayacı şiddet mi gördü?

Evlilikleri de boşanmaları da olaylı olan ve filmleri aratmayan bir boşanma süreci geçiren eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç peş peşe açıklamaya yapmaya devam ediyor. Sarnıç, boşanmak üzere olduğu eşi Emre Aşık'a yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden de sık sık açıklamalar yapan Sarnıç Uçankuş TV’de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına katılarak yeni iddialar ortaya attı.

Emre Aşık’ın “Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım” sözleri dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yağmur Sarnıç, “İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor. Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz ortada” dedi.

"EMRE'NİN CİNSEL TERCİHİ FARKLI"

Emre Aşık’ın cinsel tercihinin farklı olduğunu iddia eden Yağmur Sarnıç, yaptığı açıklamada bu durumu öğrendiğinde 45 kiloya düştüğünü söyledi.

Sarnıç, sözlerine, “Ben Emre’nin durumunu ilk öğrendiğimde mesaj attım. Keşke ben bunu öğrenmeseydim de ölseydim dedim. 45 kiloya düştüm. İnsanlar beni arayarak neler anlattı...” diyerek devam etti.

Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur’un kendisine yalan ifade verdirdiğini söyleyerek, “Bana bir tanıdık arayıp ‘Hakkında yakalanma emri çıktı’ deyince panikledim. Neden yakalanma emri olduğunu bilmediğim için Erdi’yle kaçtım ve yakalandım. Bana o sırada ‘Hamileyim de, imam nikâhımız var diye ifade ver, yoksa döverler’ dedi. O yüzden ifademde ilk başta yalan söyledim” dedi.

Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ın yıllar önce aşk yaşadığı Aysun Kayacı ile ilgili de ilginç iddialarda bulundu, "Aysun Kayacı ile aşkını ilk başlarda kıskanıyordum ama sonra ne olduğunu duyunca o kıza çok acıdım. Emre kendisi anlattı bana, Aysun’u dövüyormuş. Aysun onun kişisel durumlarını biliyor. Bunları söylemeye kalktığında mafya tarafından tehdit edildi ve ölüm korkusu yüzünden yurtdışına kaçtı" dedi.